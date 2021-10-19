РИАМО - 19 окт. Мэр столицы Сергей Собянин призвал пожилых горожан защитить свое здоровье и сделать прививку от коронавирусной инфекции.

«Дорогие мои бабушки и дедушки, я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует», - отметил он на своем персональном сайте.

Он подчеркнул, что только вакцинация поможет горожанам сохранить привычный образ жизни.

Собянин также пожелал горожанам беречь себя и своих близких.

В мегаполисе зафиксировали рост числа случаев коронавируса. За минувшие сутки в Москве подтвердили 5,7 тыс. случаев заболевания, с начала пандемии в городе выявили 1 731 937 случаев.

Также в столице с 25 октября до 25 февраля ввели домашний режим для пожилых жителей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

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