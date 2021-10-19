РИАМО - 19 окт. Доля пожилых людей среди умерших пациентов с коронавирусом достигает 86%, при этом, как правило, они не прошли вакцинацию от инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что из 3 млн жителей столицы старше 60 лет привились от коронавируса чуть более трети – 1,14 млн горожан.

«В результате сегодня 60% пациентов ковидных стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет. Почти 80% на ИВЛ – люди пожилого возраста. Среди умерших от ковида их доля достигает 86%. И, как правило, они не сделали прививку», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что для этого вводятся срочные меры ограничений из-за коронавируса. Собянин подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом среди старшего поколения тревожная.

С 25 октября до 25 февраля в городе вводится домашний режим для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

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