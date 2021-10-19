РИАМО - 19 окт. С января по сентябрь этого года в РФ зафиксировано снижение числа преступлений на 1,2% по сравнению с 9 месяцами прошлого года, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Количество убийств и покушений на убийство на территории страны уменьшилось на 7,1%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 12,1%. Кроме того, число разбоев сократилось на 18,5%, грабежей – на 19,1%, краж – на 1,6%.

В РФ отмечено уменьшение количества уличных преступлений. Число нападений в парках, скверах и на улицах населенных пунктов стало меньше на 19,1%, грабежей – на 23,8%.

Еще сократилось количество квартирных краж – на 17,5%, хищений автомобилей – на 25,4%, угонов машин – на 14,8%.

В стране также за 9 месяцев было зарегистрировано снижение количества преступлений, которые произошли на бытовой почве – на 5,9%, в том числе на 19,9% уменьшилось число конфликтов с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, на 10,9% – средней тяжести и на 5,8% – легкого вреда.

Еще стало меньше преступлений, совершенных подростками, — на 16,9%. А также на 7,9% сократилось количество преступлений, которые совершили пьяные люди, на 9,9% уменьшилось число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения.