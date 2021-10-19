РИАМО - 19 окт. Стоимость туров в Египет сократится благодаря запускам чартерных рейсов, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Чартерные рейсы в Египет будут обслуживать до 30 российских аэропортов, уточнил он.

«Количество рейсов в Египет с 9 ноября значительно увеличится, что напрямую снизит стоимость турпакета», - сказал Горин.

Он отметил, что текущие изменения позволят Египту стать одним из лидеров зимних путешествий.

«Если сейчас средняя стоимость турпакета в Турции была от 50 тысяч рублей на двоих, это бюджетный вариант, то Египет был 80-90 тысяч рублей на двоих. Теперь (после запуска чартерных рейсов - ред.) цена турпакета будет стартовать от 50-60 тысяч рублей», - заключил Горин.

По его словам, в Египте действует российский сертификат вакцинации.

«Летом была <...> безлимитная Турция. Недавно было принято решение сделать направление в Доминикану. Третье направление, куда разрешили чартерные рейсы, это Египет. Четвертое направление - это Объединенные Арабские Эмираты», - заключил Горин.