РИАМО - 19 окт. Стоимость туров в Египет сократится благодаря запускам чартерных рейсов, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Чартерные рейсы в Египет будут обслуживать до 30 российских аэропортов, уточнил он.
«Количество рейсов в Египет с 9 ноября значительно увеличится, что напрямую снизит стоимость турпакета», - сказал Горин.
Он отметил, что текущие изменения позволят Египту стать одним из лидеров зимних путешествий.
По его словам, в Египте действует российский сертификат вакцинации.
«Летом была <...> безлимитная Турция. Недавно было принято решение сделать направление в Доминикану. Третье направление, куда разрешили чартерные рейсы, это Египет. Четвертое направление - это Объединенные Арабские Эмираты», - заключил Горин.
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