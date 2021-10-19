РИАМО - 19 окт. В сентябре в столице отмечен новый период роста заболеваемости коронавирусом, сейчас в городе в 2 раза выросло число Covid-пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в мегаполисе ежедневно увеличивается количество людей, госпитализированных с тяжелой формой заболевания. Если в конце лета в больницы доставляли 400-500 Covid-пациентов в день, то в последние дни – 1-1,5 тыс. человек каждый день.

«По сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев инфекции выросло в 4 раза – до 42 тыс. случаев в неделю», - написал мэр на своем персональном сайте.

На сегодняшний день на ИВЛ в столичных больницах находятся 639 Covid-пациентов.

Также в Москве ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для 80% сотрудников компаний, работающих в сфере услуг, и самоизоляцию для пожилых горожан с 25 октября по 25 февраля.

Кроме того, Роспотребнадзор усилил контроль за антиковидными мерами в мегаполисе.

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