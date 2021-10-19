РИАМО - 19 окт. До 1 января 2022 года работодатели столицы обязаны обеспечить полную вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников, работающих в сфере услуг, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Вакцинацию первым компонентом препарата от коронавируса нужно провести до 1 декабря этого года.

«Главный санитарный врач по городу Москве принял решение (постановление от 19 октября 2021 года №3) об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Кроме того, с 25 октября по 25 февраля московские работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников компании.

В столице отмечен рост случаев заболевания. За прошлые сутки в мегаполисе выявили 5,7 тыс. случаев инфицирования. С начала пандемии зарегистрировано 1 731 937 случаев Covid-19.

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