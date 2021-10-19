РИАМО - 19 окт. С 25 октября по 25 февраля работодатели в столице обязаны будут перевести на удаленный режим работы не меньше 30% от общего числа сотрудников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, на удаленку нужно будет перевести всех работников старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Требование не будет касаться сотрудников, чье присутствие на рабочем месте критически важно для организации.

«Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Мэр добавил, что работодателям рекомендуется в первую очередь переводить на удаленку сотрудников предпенсионного возраста, кто не привился от Covid-19 и не переболел коронавирусом. Кроме того, рекомендуется перевести на удаленку тех, кто находится в зоне повышенного риска по состоянию здоровья.

За минувшие сутки в Москве выявили 5,7 тыс. случаев коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 1 731 937 случаев инфекции. Умерли за сутки 73 человека с Covid-19, с начала пандемии скончались 30 305 человек с коронавирусом.

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