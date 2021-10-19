РИАМО - 19 окт. Москвичи старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 должны вновь соблюдать домашний режим. Однако это решение не распространяется на тех, кто переболел Covid-19 в течение полугода или привился, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Домашний режим нужно будет соблюдать по месту постоянного жительства или на даче.

«Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный», – написал Собянин на своем личном сайте.

Как пояснил градоначальник, от самоизоляции освобождены пенсионеры и хронически больные горожане в том случае, если они переболели в течение полугода коронавирусом или были привиты от него.

Ситуация с коронавирусом в столице осложнилась в последние несколько недель: зафиксирован рост числа новых выявленных случаев.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в столице зарегистрировали 5,7 тыс. случаев Covid-19. С начала пандемии в городе выявили 1 731 937 случаев.

Предыдущий домашний режим для пожилых и граждан с хроническими заболеваниями был отменен в Москве в начале марта 2021 года. Данный режим действовал в столице с конца сентября 2020 года.

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