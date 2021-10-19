РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. В поселке Малаховка городского округа Люберцы временно прекратил работу клиентский офис МособлЕИРЦ.

Временно прекратил работать офис МособлЕИРЦ, расположенный по адресу: городской округ Люберцы, поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом №3А.

По вопросам, связанным с расчетами за ЖКУ, жители могут обращаться в другие клиентские офисы МособлЕИРЦ, расположенные на территории округа.

Передать показания приборов учета и без комиссии оплатить счета можно в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф и в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн».

Получить справочную информацию и передать показания можно по телефонам единого контактного центра: 8(499)444-01-00 или 8(496)245-15-99 ежедневно с 08:00 до 22:00.