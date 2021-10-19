РИАМО - 19 окт. Олимпиада по теме пожарной безопасности пройдет на портале вдпо.рф в ноябре. Проверить свои знания смогут как дети, так и взрослые, сообщает пресс-служба Московского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО).

В онлайн-олимпиаде предусмотрены три возрастные категории: младшая (8-10 лет), средняя (11-15 лет) и старшая (16-18 лет), в последней также могут принять участие взрослые.

Регистрация участников проводится до 3 ноября на сайте вдпо.рф. С 3 по 9 ноября на адрес электронный почты, указанный при регистрации, придут логин и пароль для входа на страницу для ответов на вопросы.

С 10 по 17 ноября у участников будет одна попытка в течение получаса ответить на 30 вопросов на знание правил пожарной безопасности, истории пожарной охраны, МЧС России и пожарного добровольчества.

Результаты онлайн-олимпиады будут опубликованы на портале вдпо.рф 28 ноября, занявшим 1-3 места направят электронные дипломы. Каждый прошедший тестирование получит сертификат участника.