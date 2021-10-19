РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 окт. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел дистанционный прием жителей, там его попросили рассмотреть возможности установки знаков и искусственных дорожных неровностей в деревне Еремино, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«От жителей деревни Еремино поступила просьба установить знак ограничения скорости и несколько «лежачих полицейских». Дорога региональная, но мы этот участок возьмем на контроль. Договорились, что повторно встретимся через месяц – к тому времени данный вопрос должен быть решен», — сказал Булгаков.

Много вопросов было посвящено микрорайону Заречный, они касались благоустройства, установки спортивных площадок и обустройства ливневок. Андрей Булгаков отметил, что в несколько этапов начнут наводить порядок на этой территории, которой долгое время не уделялось должного внимания.

Кроме того, обсуждался ремонт дорог в бывшей деревне Солнцево. Было отмечено, что будет прорабатываться возможность их включения в план на следующий год.