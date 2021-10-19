РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. ГИБДД подмосковного Подольска до 24 октября проверит соблюдение правил дорожного движения водителями такси, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В целях организации профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести ДТП, в период с 18 по 24 октября на территории Московской области.

Аналогичное оперативно-профилактическое мероприятие «Такси» пройдет и в Подольске тоже.