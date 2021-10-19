РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Около 20 сотрудников АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») приняли участие в традиционной общеотраслевой неделе донора, сообщает пресс-служба предприятия.

Мероприятие проходило в рамках проекта «Пульсация» Госкорпорации «Росатом» на базе Подольской станции переливания крови. В настоящее время на «ЗиО-Подольск» работает более 100 доноров, 6 из них присвоено звание «Почетный донор России».

«Мы очень благодарны работникам завода «ЗиО-Подольск», которые принимают активное участие в донорском движении. Ведь зачастую донорскую кровь ничто не заменит, ни одно лекарство. Чтобы избежать нехватки донорской крови, нужно, чтобы ее сдавали постоянно. Причем в первую очередь молодые люди, пока они здоровы и у них нет никаких хронических диагнозов. Спрос на кровь и ее компоненты есть всегда», – сказала заведующая отделом комплектования донорских кадров Подольской станции переливания крови Марина Федорова.

Прежде чем стать донором, каждый сотрудник прошел обязательное медицинское обследование, во время которого измерили давление и провели анализ крови. По результатам процедуры, которая заняла около 15-20 минут, специалисты станции переливания крови принимали решение, может ли человек стать донором.

«Решение о том, чтобы стать донором, я принял еще пару лет назад и сдавал кровь уже неоднократно. Считаю, что донорство – это дело доброе и во благо людей. Я буду рад, если моя кровь спасет чью-то жизнь. Своим примером хотел показать, что для добра всегда и везде есть место», – сказал правильщик вручную ПП № 409 Евгений Бондаренко.

АО «ЗиО-Подольск» – один из крупнейших производителей высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности, судостроения.

С 1942 года завод изготавливает котельные агрегаты к энергоблокам мощностью от 50 до 800 МВт, созданные с учетом передовых технических решений для работы на разных видах топлива. 100% атомных электростанций России, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске, оснащены оборудованием с маркой «ЗиО». АО «ЗиО-Подольск» первое и единственное предприятие в России, которое изготавливает витые теплообменные аппараты для низкотемпературной переработки газа по проекту «Ямал СПГ».