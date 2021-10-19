РИАМО - 19 окт. Президент России Владимир Путин выслушает доклады оперштаба и правительства о ситуации с коронавирусом, после этого будет принято решение о вводе нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщает РИА Новости.

Во вторник вице-премьер России Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни в связи с растущей заболеваемостью Covid-19. Идею одобрил глава правительства Михаил Мишустин. Теперь решение должен утвердить Владимир Путин. О предложении ему доложат на совещании в среду, 20 октября.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение будет опубликовано после его принятия.

На возможные нерабочие дни уже приходятся праздничные выходные с 4 по 7 ноября. В случае одобрения идеи нерабочий период продлят до более чем недели.

Помимо этого Голикова считает, что в некоторых регионах нерабочие дни следует вводить с 23 октября. Еще она предложила работодателям перевести не вакцинированных граждан и сотрудников старше 60 лет на дистанционную работу на срок до 4 недель, а в регионах перевести неработающих и не вакцинированных пенсионеров на самоизоляцию.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала мнение, что в некоторых частях страны использования QR-кодов недостаточно для борьбы с Covid-19.

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