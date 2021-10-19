РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 окт. Жительницам подмосковного Красногорска расскажут, как попасть на прием к врачу и встать на учет в женскую консультацию, сообщили в пресс-службе красногорской горбольницы №1.

«20 октября в 14:00 приглашаем на онлайн-экскурсию по женской консультации. Заведующая ЖК Мария Стратонова расскажет, как записаться на прием к врачу, о процедуре постановки на учет в женскую консультацию, как проходят УЗИ и КТГ», - говорится в сообщении.

Также участники мероприятия узнают, с какими показаниями, на каких сроках беременности и, с какими проблемами выдают направление в дневной стационар.

Во время эфира будут показаны расположения кабинетов, а также как и, где проходят процедуры. В прямом эфире можно будет задавать вопросы заведующей.

Трансляция пройдет в Instagram-акаунте красногорского роддома @roddom_kgb1