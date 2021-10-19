РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Жителей Подольска, которые прошли перепись на портале Госуслуг и получили QR-код, попросили предъявить его переписчикам, которые обходят квартиры, сообщает администрация округа.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября, а на портале Госуслуг – до 8 ноября. С 18 октября по 14 ноября переписчики должны обойти каждый дом.

Когда придет переписчик, ему нужно показать QR-код с экрана планшета, смартфона или в распечатанном виде. Если QR-код не считывается, назвать переписчику последние 10 цифр числового кода. Он находится в подтверждении с QR-кодом.

Переписчик должен убедиться, что проживающий в квартире прошел перепись населения, повторно отвечать на вопросы переписных листов не нужно. Если необходимо внести изменения в переписные листы, то можно попросить переписчика поправить информацию.

Также можно сообщить на свой переписной участок дату и время, когда удобно встретить переписчика, или сообщить свой QR-код с Госуслуг.