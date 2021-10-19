РИАМО - 19 окт. Столичное управление Роспотребнадзора усилило контроль за соблюдением мер по противодействию распространения Covid-19 на городских объектах из-за ухудшения эпидобстановки, сообщается на сайте управления.

С 11 по 17 октября специалисты ведомства проверили 362 столичные организации. Из этого числа: 218 кафе на фуд-кортах в 40 ТЦ, 142 – в открытой сети и 2 кафе в аэропорту Внуково. В 74 заведения выявлены нарушения санитарных норм.

По фактам выявленных нарушений составлено 77 протоколов, включая 14 протоколов о временном запрете деятельности.

Ситуация с коронавирусом в столице за последние недели ухудшилась. За истекшие сутки в городе выявили 5,7 тыс. случаев заражения Covid-19. С начала пандемии в городе подтвердили 1 731 937 случаев заболевания.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Это связано со сложной эпидситуацией в ряде регионов страны.

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