РИАМО - 19 окт. В этом году свыше 550 тыс. путешественников посетили подмосковный Клин - один из старейших городов Подмосковья, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Клин считается музыкальной столицей Подмосковья из-за того, что здесь жил в свое время великий русский композитор Петр Чайковский. Именно в Клину Чайковский написал оперы «Пиковая дама» и «Иоланта» и балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик».

Часто туристы в Клину посещают Дом-музей композитора. А еще путешественники любят бывать в музее елочной игрушки «Клинское подворье», доме-музее Дмитрия Менделеева.

Кроме того, среди излюбленных мест туристов - дом-музей Аркадия Гайдара, церковь Успения Пресвятой Богородицы и почтовая станция XVIII века.

Все перечисленные объекты входят в региональные программы «Активное долголетие», «Лето в Подмосковье» и «Зима в Подмосковье». В прошлом году в Клину побывало 334 тыс. человек.

С начала 2021 года Московскую область посетили более 10 млн туристов. Кроме Клина, гости Подмосковья активно посещали Сергиев Посад, Коломну, Дмитров, Серпухов, Истру и Зарайск.

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