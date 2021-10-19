РИАМО - 19 окт. С начала 2021 года санавиация Московской области транспортировала почти 530 пациентов в медорганизации, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Как отметила зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, санавиация нужна для оперативной доставки пострадавших в больницу, она позволяет не зависеть от дорожной ситуации и удаленности медучреждения.

«С начала этого года вертолетами было эвакуировано 528 пациентов, включая 318 детей», — сказала Светлана Стригункова.

В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в медицинские организации Красногорска, Подольска, Ногинска – в травмоцентры 1 уровня и ожоговый центр, а также в Химкинскую областную больницу и Московский областной центр охраны материнства и детства.

При оказании санитарно-авиационной помощи применяются вертолеты легкого класса, оснащенные необходимым медицинским оборудованием.