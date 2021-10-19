РИАМО - 19 окт. На юге Москвы появится новая трамвайная линия протяженностью 3,1 км, которая улучшит транспортную доступность до метро «Пражская» и станции МЦД-2 «Покровская», сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Также новая линия метро свяжется с уже существующими трамвайными маршрутами по улице Подольских Курсантов и улице Красного Маяка. Рядом возведут трамвайное депо.

Реконструкция и благоустройство затронет улицы Чертановскую, Красного Маяка, Подольских Курсантов и Дорожную.

При возведении новой линии будут использованы противовибрационные мероприятия. Также от шума горожан избавят с помощью шумозащитного остекления существующей застройки и снижающие акустическое воздействие озеленение территории вдоль улично-дорожной сети.

В новом депо будут обслуживать трамваи маршрутов южной части города. Кроме новой лини трамвая, в этой части города создадут веломаршруты, велосипедные парковки и пункты велошеринга.