РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 окт. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

С начала пандемии в Красногорске выявили 25691 случай инфицирования, из них 38 – за минувшие сутки.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 2 955 случаев заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области выявлено 486 007 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.Скончались с начала пандемии 8 364 человека. Выздоровели и выписались 416 989 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдавшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.