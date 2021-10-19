РИАМО - 19 окт. Учебно-тренировочный комплекс с ледовой ареной и бассейном для студентов Московской государственной академии физической культуры построят к сентябрю 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Строительство двухэтажного здания учебно-тренировочного комплекса общей площадью порядка 13 тыс. кв. м планируется завершить в Малаховке к 30 сентября следующего года. За возведение комплекса отвечает «Единый заказчик в сфере строительства».

«На первом этаже комплекса построят ледовую арену с трибунами на 200 мест, помещения административного и тренерского состава. Там же будет расположен тренажерный зал с кардиозоной и медико-восстановительный блок: кабинет врача, процедурная и массажная», — сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

На втором этаже студенты будут тренироваться в залах акробатической и хореографической подготовки, помещении для «сухого» плавания, бассейне с вышками и трамплином для прыжков в воду. Там также будут расположены раздевально-душевые блоки, учебные классы и кабинеты для преподавателей.

На текущий момент комплекс готов на 35%. Уже завершены работы по установке основных монолитных и ограждающих конструкций здания. Также ведется устройство крыши, монтаж внутренних перегородок и инженерных систем. Кроме того, строители приступили к внутренней отделке.

В текущем году компания «Единый заказчик в сфере строительства» ввела в эксплуатацию 5 объектов, а до конца года планируется завершить еще 7.

Компания была создана 1 февраля 2021 года в целях эффективной реализации Федеральных целевых программ и национальных проектов. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин является председателем наблюдательного совета компании.