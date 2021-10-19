РИАМО - 19 окт. Наибольшее беспокойство в российском Минздраве вызывают 7 регионов, где отмечен быстрый рост заболеваемости Covid-19, сообщает Nation News.

Речь идет об Удмуртии, Пермском крае, Башкирии, Татарстане, Оренбургской, Ивановской и Тюменской областях.

В министерстве считают, что властям данных регионов следует усилить противоэпидемические меры. В частности, на данных территориях должны быть введены новые ограничения, которые помогут сдерживать рост количества выявляемых фактов заражений в сутки.

Ранее зампред правительства страны Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни в стране из-за сложной ситуации с Covid-19 с 30 октября по 7 ноября. Ее предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ситуация с коронавирусной инфекцией на территории России ухудшается последние несколько недель. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, введения QR-кодов в регионах недостаточно для борьбы с Covid-19.

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