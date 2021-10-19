РИАМО - 19 окт. Уже 3,7 млн человек в Подмосковье сделали прививки от коронавируса. Это можно сделать в пунктах вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, а также на предприятиях и в СНТ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы видим, как растет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. За последние дни в сутки выявляется рекордное число новых случаев заболеваний. Заразиться может каждый, самая надежная защита на данный момент - это вакцинация. Прививку от Covid-19 сделали уже более 3,7 млн человек, полный курс вакцинации прошли 3,5 млн», - сказала зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Для того, чтобы сделать прививки от коронавируса, нужно иметь паспорт и полис ОМС. Прививки делаются гражданам от 18 лет.

Подробную информацию о вакцинации в Московской области вы можете найти на сайте.

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