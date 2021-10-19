РИАМО - 19 окт. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить новые меры поддержки для российского бизнеса в условиях пандемии, сообщает РИА Новости.
Разработка предложений поручена первому заместителю главы кабмина Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову.
«Нужно помочь предприятиям продолжить устойчивую работу», – подчеркнул премьер-министр.
Ранее из-за сложной эпидобстановки зампред правительства Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.
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