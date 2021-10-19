РИАМО - 19 окт. С начала текущего года в столице с использованием типовой документации проведено 73% госзакупок, их объем превышает 409 млрд руб. В Москве применяется 350 комплектов типовых документов по разным направлениям, 63 из них утверждены в 2021 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Использование единых стандартов обеспечивает прозрачность закупок, способствует повышению конкуренции, позволяет с большей эффективностью расходовать бюджетные средства.

«Москва с 2015 г. занимается стандартизацией закупок: утверждает типовые формы документов по наиболее востребованным предметам закупок и единые требования, понятные для всех участников. Сегодня в городе госзаказчики используют 350 комплектов типовой документации. С начала года общий объем закупок с использованием документации превысил 409 млрд руб. До конца 2021 г. планируется разработать еще 13 комплектов типовой документации и довести объем «стандартизированных» закупок до 76% от осуществляемых в Москве регулярных закупок», - отметил заммэра.

Он добавил, что в 2021 г. Москва утвердила 40 типовых комплектов закупочной документации и 23 технических задания с характеристиками для описания предметов закупки, включенных в федеральный каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

По словам главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, в 2020 году по этим семи предметам закупок было осуществлено 974 закупки на общую сумму 1,87 миллиарда рублей.