РИАМО - 19 окт. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что отечественным работодателям следует давать своим сотрудникам 2 выходных дня для того, чтобы они смогли сделать прививку от Covid-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Обратиться к работодателям, <...> чтобы они предоставили возможность работникам, которые проходят вакцинацию, двух выходных дней для прохождения этой вакцинации», – отметила Голикова.

Ранее Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за ситуации коронавирусом.

Кроме того, работодателям рекомендовали отправить непривитых пенсионеров на удаленный режим работы.

За последние недели в РФ значительно ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Также выросло число смертей пациентов.

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