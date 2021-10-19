РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 окт. Строительство школы на 1 375 мест в поселке Отрадное подмосковного Красногорска планируют начать уже в следующем году, сообщил гендиректор ООО «Отрада-девелопмент» Николай Гоголь.

Девелоперская компания является комплексным застройщиком поселка Отрадное. Она уже построила здесь более 100 тысяч квадратных метров жилья.

«Мы планируем в I квартале 2022 года выйти на строительство школы на 1 375 мест в поселке Отрадное. Согласно договору о развитии застроенной территории, завершение строительства – конец 2024 года. Школа будет передана в муниципальную собственность», - сказал Гоголь.

Он пояснил, что изначально школа должна была быть построена до 2020 года. Она планировалась как частная на 1100 мест с 200 муниципальными местами.

«В последующем мы эти обязательства конвертировали в строительство детского сада. Строительство будет начато в этом году», - добавил Гоголь.

Жители выразили желание, чтобы школа была муниципальной. Рассматривались разные варианты финансирования строительства.

«Месяц назад мы приняли решение о стопроцентном финансировании собственными средствами. При этом школа будет больше, чем планировалось – профицит около 300 мест с учетом будущих проектов», - отметил Гоголь.