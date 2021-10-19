РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Дольщики двух домов-долгостроев на Школьной улице микрорайона Климовск Подольска смогут получить компенсацию уже со вторника, сообщается на сайте Фонда ДОМ.РФ.

Более 740 человек, купившие жилье в 29 проблемных домах у 15 застройщиков, которые не справились со своими обязательствами, смогут обратиться за компенсацией. Выплаты стартуют с 19 октября. Указанные проблемные дома расположены в Московской, Волгоградской, Челябинской, Омской и Владимирской областях, Пермском и Краснодарском краях, Республике Башкортостан.

Так, со вторника начнутся выплаты дольщикам двух домов №№41 и 43 (застройщик ООО «Жилсоцстрой») в микрорайоне Климовск по улице Школьная. Подача документов на выплату возмещения осуществляется по предварительной записи. Записаться на удобные дату и время для подачи заявлений можно на официальном сайте: фонд214.рф или по телефону горячей линии: 8(800)7007-214.

Для получения возмещения дольщикам необходимо подготовить следующие документы: паспорт, СНИЛС, ИНН, выписку из реестра требований кредитора о размере, составе и очередности удовлетворения требований. Получить выплату они могут в течение 10 рабочих дней с даты подачи полного и корректного комплекта документов в банк «ДОМ.РФ».

Размер выплаты устанавливается индивидуально для каждого дольщика. Привлеченные оценщики подбирают равнозначные объекты-аналоги (квартиры) на первичном рынке и принимают в расчет их стоимость. Объекты-аналоги должны быть сопоставимы с той квартирой, которую покупал дольщик.