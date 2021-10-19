РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Управляющая компания МУП «СЕЗ» Подольска проверила уборку в ряде многоквартирных домов микрорайона Климовск, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник комиссия, в состав которой вошли сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» и территориального управления в микрорайоне Климовск, проверили качество уборки в местах общего пользования в ряде многоквартирных домов.

В ходе рейда были не только осмотрены подъезды, но и проведена беседа с жителями. У проверяющих не было никаких нареканий.