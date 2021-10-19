РИАМО - 19 окт. На территории Подмосковья и Москвы 20 октября будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Московской области этот уровень объявлен с 10:00 до 22:00 20 октября, в столице — с 12:00 до 22:00.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тверской, Смоленской, Орловской и Белгородской областей ЦФО.

В регионе 20 октября прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/c, местами прогнозируются порывы до 15 м/c.

Температура ночью будет от минус 1 до плюс 1 градуса, днем – плюс 2-4 градуса.

Всего 4 по‑настоящему ясных дня: каким будет октябрь в Московском регионе>>