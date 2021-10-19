РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 окт. В Щелкове состоялся фестиваль «Готов к труду и обороне» приуроченный 300-летию образования российской прокуратуры, во время которого сотрудники прокуратуры Московской области выполнили нормы ГТО, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Одна из наших приоритетных задач - развитие массового спорта, популяризация физической культуры и вовлечение в спортивные активности жителей региона. Подобные мероприятия являются примером решения задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным: к 2030 году 70% жителей нашей страны должны систематически заниматься физической культурой и спортом», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В рамках программы фестиваля сотрудники прокуратуры Московской области выполнили нормативы по набору испытаний комплекса ГТО: подтягиванию на высокой и низкой перекладинах, отжиманиям, рывку гири, подниманию туловища из положения лежа, прыжкам в длину с места и наклонам на гибкость. Участники спортивного мероприятия прошли не только обязательные испытания комплекса, но и сдали нормативы по выбору, например, плавание и бег.