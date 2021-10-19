РИАМО - 19 окт. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в ряде регионов страны системы QR-кодов для борьбы с распространением коронавируса недостаточно, передает РИА Новости.

«Принимаемые сегодня меры, а вот, к сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию, недостаточны», – отметила Попова.

По ее словам, развитие эпидемиологической ситуации сегодня требует гораздо большего объема принимаемых мер.

Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

Работодателям также предложили перевести невакцинированных от коронавируса сотрудников старше 60 лет на дистанционку.

За последние сутки в России выявлено 33 740 новых случаев Covid-19. Умерло рекордное число людей – 1015.

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