РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 окт. Мытищинская городская прокуратура изучила уголовное дело по обвинению мужчины, который выстрелил в родственника в ходе ссоры, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мужчина в ходе ссоры выстрелил в родственника из гладкоствольного огнестрельного оружия «Escort Magnum».

Потерпевшему причинен легкий вред здоровью.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, ему грозит до 2 лет лишения свободы.