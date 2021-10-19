РИАМО - 19 окт. Генеральная прокуратура обнаружила у семьи бывших сотрудников ФСБ Кулюкиных 385 счетов в иностранных и российских банках, открытых в ходе службы и после нее. Об этом пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, доходы, вызывающие подозрения, выявили у экс-начальника 3-го отделения 2-го отдела 2-й службы управления МТО 7-й службы ФСБ Михаила Кулюкина, а также его жены Татьяны Кулюкиной, работавшей в кадровой службе того же управления.

Поводом для прокурорской проверки стала информация из уголовного дела, связанного с махинациями при закупках питания для Минобороны, Росгвардии и ФСБ. По итогам проверки выяснилось, что Михаил Кулюкин с 2009 по 2020 год открыл 253 счета в 35 банках, а его супруга Татьяна – 132 счета в 33 банках с 2013 по 2020 год. Действующими к моменту проверки были всего 203 счета.

Генпрокуратура посчитала, что деньги, лежащие в разных суммах на счетах – это коррупционный доход. Ведомство подало в Щербинский суд Москвы иск об обращении в доход государства предполагаемых коррупционных доходов семьи экс-чекистов.

При этом суд удовлетворил иск частично, постановив изъять деньги с части счетов, а также 2 квартиры и нежилое помещение.