РИАМО - 19 окт. Во вторник в столице атмосферное давление будет в пределах нормы – 748 мм рт. ст., ночью 20 октября будет расти и составит 752 мм рт.ст., а вечером упадет сразу на 10 единиц, сообщается на сайте «Метеовести».

21 октября падение атмосферного давления продолжится, и барометры покажут 735 мм рт. ст., а в ночь на пятницу показатели опустятся до 732 мм рт. ст.

Однако затем будет наблюдаться рост атмосферного давления. Так, 23 октября этот показатель достигнет 750 мм рт. ст., а 25 октября повысится до 757 мм рт. ст.

Такие частые и довольно резкие колебания показаний барометров могут негативно сказаться на самочувствии некоторой части населения, особенно те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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