РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 окт. Свыше 100 семей переселили из ветхих двухэтажных домов в поселке Отрадное Красногорска в рамках реализации договора о развитии застроенных территорий, сообщил гендиректор ООО «Отрада-девелопмент» Николай Гоголь.

«Мы в этом году приступили к реализации договора о развитии застроенных территорий и переселению людей из ветхого и аварийного жилья – двухэтажек. На сегодняшний день уже переселили 106 семей», - сообщил Гоголь.

Жителей переселили в один из новых домов на территории поселка. К сносу двухэтажек планируют приступить к концу нынешнего года.

Девелоперская компания является комплексным застройщиком поселка Отрадное. Она уже построила здесь более 100 тысяч квадратных метров жилья.