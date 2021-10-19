РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 окт. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поможет обратившемуся к нему жителю Балашихи разобраться с вопросом незаконной перепланировки жилья у соседей, вместе с заявителем он подготовит запрос в Госжилинспекцию региона, сообщает пресс-служба депутата.

Ефимов провел прием жителей в Общественной приемной балашихинского отделения партии микрорайона Железнодорожный. Среди обратившихся к нему был и пенсионер с улицы Новой. Он рассказал, что его сосед сделал незаконную перепланировку в квартире и снес несущую стену.

«Заявитель справедливо беспокоится о состоянии несущих конструкций многоквартирного дома. Важно, чтобы перепланировка была законной, а самое главное, безопасной для остальных жильцов. Для этого необходимо предварительно получить одобрение проекта, согласовав его в администрации города. Если такое согласование отсутствует, муниципалитет обязан установить нарушителю разумный срок для приведения жилого помещения в прежнее состояние», - сказал Ефимов.

Он добавил, что вместе с заявителем подготовит запрос в Госжилинспекцию Московской области.

Вопросы на встрече также касались материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Депутат разъяснил права горожан и отметил, что помощь будет оказываться в 2022 году в рамках закона Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы», который на сегодня формируется думой.

«Мы обязательно уведомим жителей о начале приема заявлений и поможем сформировать пакет документов. В текущем году жителям Балашихи и Реутова была оказана помощь порядка 200 заявителям на общую сумму в 2 млн рублей», - подчеркнул парламентарий.

Следующий прием областной депутат проведет 25 октября. Запись на прием по телефону: 8(968)760-00-90.