РИАМО - 19 окт. В стране идет снижение запроса на внутренний туризм, но при этом наблюдается рост на зарубежные направления, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Спрос на внутренний продукт снижается, одновременно мы видим рост запросов на зарубежные направления. Парадоксальным образом получается, что отдых за рубежом для наших туристов комфортнее в плане вводимых ограничений, чем во многих российских регионах», — сказала Ломидзе.

Она связывает падение спроса на внутренний туризм с введением QR-кодов в регионах России. Так, у многих граждан складывается впечатление, что из-за таких ограничительных мер их отдых будет испорчен или пройдет не так, как планировалось.

Ломидзе добавила, что многие туристические операторы высказывают предложения об унификации ограничительных мер по всей стране. Это позволит более эффективно информировать отдыхающих о том, где какие меры действуют.

Путешествия без ограничений: в каких странах принимают привитых «Спутником V» россиян>>