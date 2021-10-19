РИАМО - 19 окт. Странами-лидерами по бронированию туров на ноябрьские праздники у россиян стали Египет, Турция и Объединенные Арабские Эмираты, сообщила исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Мы сейчас даже можем назвать тройку стран, наиболее востребованных на ноябрьские праздники. Они выпали в этом году удачно, получились дни подряд, и туристы спокойно бронируют свой отдых», — рассказала Ломидзе.

Исполнительный директор ассоциации туроператоров России отметила, что в лидирующей позиции – Египет, за ним следуют Турция и Арабские Эмираты. Также можно выделить Доминиканскую Республику.

По словам Ломидзе, из европейского направления у россиян популярны туры в Вену. Она считает, что российские туристы соскучились по комфортному отдыху в городской среде, где нет ограничений по посещению ресторанов.