РИАМО - 19 окт. В субъектах России в настоящий момент развернуто 274 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.
По его словам, в некоторых российских регионах число перепрофилированного коечного фонда от общего количества составляет свыше 30%.
В России идет рекордный рост инфицирования коронавирусом. Также растет и смертность среди Covid-пациентов.
Из-за резко ухудшающей эпидобстановки зампред правительства Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. С таким предложением на обратилась к президенту Владимиру Путину.
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