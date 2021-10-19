РИАМО - 19 окт. В субъектах России в настоящий момент развернуто 274 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

«В ответ на быстрый прирост числа пациентов мы развернули сегодня уже 274 тыс. коек. Отмечу, что 232 тыс. коек – это перепрофилированные из общей лечебной сети», – отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, в некоторых российских регионах число перепрофилированного коечного фонда от общего количества составляет свыше 30%.

В России идет рекордный рост инфицирования коронавирусом. Также растет и смертность среди Covid-пациентов.

Из-за резко ухудшающей эпидобстановки зампред правительства Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. С таким предложением на обратилась к президенту Владимиру Путину.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>