РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 окт. Детский сад на 200 мест ввели в эксплуатацию в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В жилом квартале «Новое Медведково» в рамках комплексного развития территории построили новый детский сад, рассчитанный на 200 детей. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Новый детский сад стал вторым дошкольным учреждением в микрорайоне. Воспитанники будут распределены на 9 групп, в каждой из которых оборудованы раздевалки, игровые и спальни. Кроме того, предусмотрены музыкальный и спортивный залы, компьютерный класс, а также медицинский блок с кабинетом логопеда и психолога.

Группа компаний «Инград» возвела трехэтажный объект за счет внебюджетных источников финансирования. До конца 2021 года объект планируется передать в муниципальную собственность.