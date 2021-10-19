РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 окт. Мытищинская городская прокуратура изучила уголовное дело по обвинению мужчины в ложном сообщении о взрыве, сообщается на сайте администрации горокруга.

Пьяный мужчина позвонил на линию 112 Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Мытищ и сообщил диспетчеру заведомо ложные сведения о заложенном взрывном устройстве и угрозе взрыва в его квартире.

Прибывшие на место оперативники не подтвердили информацию о взрыве в квартире.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях». Мужчине грозит штраф в размере от 200 до 500 тыс. рублей.