РИАМО - 19 окт. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила российским работодателям перевести не вакцинированных от коронавируса сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы, сообщает РИА Новости.

По словам Голиковой, удаленка будет длиться месяц.

Ранее Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за осложнения эпидситуации в РФ.

Инициативу о введении нерабочих дней поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ситуация с коронавирусом в некоторых регионах России очень напряженная. Самый большой рост числа случаев заболевания зафиксирован среди пожилых и школьников.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>