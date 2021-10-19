РИАМО - 19 окт. За сентябрь 2021 года пассажиры сэкономили свыше 68 млн рублей при оплате поездок на метро, Московском центральном кольце (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) банковской картой «Мир». Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

При оплате поездок банковской картой «Мир» пассажиру предоставляют скидку 10 рублей, а при оплате смартфоном – 20 рублей. Данная акция будет действовать до конца текущего года. За прошедший месяц платить картой «Мир» стали в 3 раза больше, а смартфонами — в 9 раз.

«Одна из задач, поставленная мэром Москвы, — предоставить пассажирам большой выбор способов оплаты проезда, включая бесконтактные. 10 лет назад пройти в метро можно было только по бумажным билетам, а сегодня Московский транспорт — мировой лидер по количеству способов оплаты проезда», - сказал заммэра города, глава Дептранса Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что популярность бесконтактных платежей в мегаполисе увеличивается. Так, с начала 2021 года порядка 80 млн проходов в подземку было совершено бесконтактно.

«Можно оплачивать проезд в метро со скидкой, а затем бесплатно пересаживаться на МЦД и МЦК, и наоборот», - добавил Ликсутов.