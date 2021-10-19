РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. Правоохранительные органы проверяют информацию о нападении на таксиста в подмосковных Люберцах, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник в экстренных службах.

Ранее в сети сообщили, что в Подмосковье пьяный пассажир напал на водителя такси, начал его душить и оскорблять. До места назначения машина не доехала. Когда начался конфликт, водитель начал видеосъемку, буйного пассажира забрали его родственники.

«Информацию проверяем по данным обращениям в СМИ», - сказал собеседник.