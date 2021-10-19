РИАМО - 19 окт. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране, сообщает РИА Новости.

С соответствующим предложением Татьяна Голикова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ ухудшается. 33 740 случаев Covid-19 выявили в России за минувшие сутки. С начала пандемии в стране зафиксировано 8 060 752 случая заболевания.

Кроме того, за сутки скончались 1015 пациентов с коронавирусом. Это рекордное число смертей за весь период пандемии.

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