РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 окт. Во вторник в связи с отсутствием электроэнергии в поселке Литвиново Щелкова остановлена ВЗУ и котельная, по этой причине прекращена подача холодной воды и центрального отопления, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент горячее водоснабжение потребителям подается с аккумуляторнного бака. Работы на сетях электроэнергии ведут Огудневские электросети.



В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.