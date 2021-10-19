РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Инспекторы ГИБДД Подольска 20 октября проверят соблюдение правил перевозки детей водителями округа, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску информирует, что 20 октября будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло».

Горожанам следует знать, что адаптеры ремней безопасности - так называемые «направляющие лямки», «треугольники», которые ранее позиционировались как детские удерживающие устройства и рекомендовались производителями и продавцами для использования при перевозке детей в салонах автомобилей, таковыми не являются, и наносят еще более тяжелые травмы при ДТП, так как располагаются на животе ребенка. Поэтому родителям следует быть внимательными при выборе средств пассивной безопасности для ребенка-пассажира в возрасте до 12 лет.

Нарушителям правил перевозки детей грозит административный штраф в размере 3 000 рублей.