РИАМО - 19 окт. Четырнадцать выделенных полос для общественного транспорта организуют в Подмосковье на первом этапе данной работы. Они появятся в Мытищах, Химках, Красногорске и других городских округах, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов сообщил о том, что в Московской области появятся выделенные полосы для общественного транспорта.

«В настоящий момент мы определили 50 проблемных маршрутов в 22 городских округах. Это маршруты общественного транспорта, которые стоят в пробке. <...> На первом этапе мы организуем 14 выделенных полос», — сказала Кротова на совещании.

Она отметила, что 7 выделенных полос организуют благодаря переразметке и столько же - с помощью локальных расширений проезжей части. Выделенки создадут в самых проблемных с точки зрения пробок городских округах. Это Мытищи, Химки, Долгопрудный, Красногорск, Солнечногорск, Ленинский и Одинцовский округа.

В настоящее время выделенную полосу уже организовали на Расторгуевском шоссе в Ленинском округе. Там расширили выезд на Варшавское шоссе и демонтировали «лежачие полицейские», а также установили светофор. Данные меры помогли сократить время ожидания автобусов и предотвратить отстой грузовиков на этой дороге.